Exodo turistico

Comenzó el éxodo: más de 2 mil autos abandonan la costa
Se termina el último fin de semana largo del verano y los turista ya emprendieron viaje a su ciudad de origen.
Se termina el último fin de semana largo del verano y los turista ya emprendieron viaje a su ciudad de origen.
Así lo informó Aubasa, en un registro luego de un fin de semana de seis días.
El éxodo es constante desde las ciudades de la costa y hacia CABA. Por Ruta 11 eran 173 autos los que volvían y 2160 los que se iban.
Así lo informaron desde el peaje de Samborombón. El tránsito es intenso y hay demoras en las zonas urbanas de Dolores, Sevigné y Castelli. También sobre la Ruta 11, entre San Clemente y General Conesa.
Según los registros difundidos por AUBASA, hasta las 8, circularon 2028 autos por hora por el peaje de Samborombón con destino a Mar del Plata y otras localidades de la región.