Marcela Morelo en Espacio Clarín: "Hace 50 años que visito la ciudad"
La reconocida artista se presentó en el escenario de Alberti 1242 repasando sus mayores éxitos. El Marplatense dialogó con la artista antes de comenzar con el espectáculo.
La reconocida artista se presentó en el escenario de Alberti 1242 repasando sus mayores éxitos. El Marplatense dialogó con la artista antes de comenzar con el espectáculo.
Junto a Marcela Morelo, Hilda Lizarazu y Luciana Segovia brindó un espectáculo único y vibrante ante miles de personas.