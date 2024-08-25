Podio para Siebert en las European Le Mans Series
Como invitado del IDEC Sport, el marplatense terminó en el tercer puesto junto con dos compañeros. Fue en Spa, Bélgica.
Como invitado del IDEC Sport, el marplatense terminó en el tercer puesto junto con dos compañeros. Fue en Spa, Bélgica.
El marplatense se vuelve a subir a un auto de IDEC SPORTS, pero esta vez en Spa luego de su muy buena experiencia en Imola.
Marcos Siebert volvió al EMLS para conducir en Imola y tuvo una destacada participación en su auto.
El marplatense comenzó la actividad en el Autódromo de Imola donde el domingo se disputará la segunda fecha de las European Le Mans Series, competencia de 4 horas de duración. Se llevaron adelante las prácticas libres y un test colectivos, para mañana dar lugar a la clasificación.
El marplatense debutará este fin de semana en las European Le Mans Series que abrirán la temporada con las 4 horas de Le Castelllet. Será la primera vez que compita con un prototipo luego de sus experiencias en autos Fórmula.
El marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el nuevo desafío que tendrá en el 2022 corriendo con autos de turismo en las European Le Mans Series (ELMS) para el equipo Eurointernational: “es un desafío que veo con buenos ojos”.