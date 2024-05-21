Tres marplatenses sub-campeonas en el EuroHockey Club Trophy

Como parte del plantel del Sanse Complutense, las marplatenses Inés Fernández, Valentina Teruggi y Florencia Di Yorio lograron un histórico segundo puesto en el EuroHockey Club Trophy que se disputó en Lille, Francia. Es la primera vez que el club logra un podio a nivel internacional.