Erazarret y Rubio ascendieron en Turquía
Las jugadoras de Biguá, lograron el ascenso con el Gaziantep Polisgücü a la EuroHockey Club Trophy I culminando subcampeonas del certamen que se desarrolló en Turquía.
Las jugadoras de Biguá, lograron el ascenso con el Gaziantep Polisgücü a la EuroHockey Club Trophy I culminando subcampeonas del certamen que se desarrolló en Turquía.
Como parte del plantel del Sanse Complutense, las marplatenses Inés Fernández, Valentina Teruggi y Florencia Di Yorio lograron un histórico segundo puesto en el EuroHockey Club Trophy que se disputó en Lille, Francia. Es la primera vez que el club logra un podio a nivel internacional.