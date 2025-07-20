Estudiantes SL

Círculo Deportivo debutó en la Reválida con un empate
El “Papero” igualó sin goles con Estudiantes de Río Cuarto en Otamendi.
El “Papero” igualó sin goles con Estudiantes de Río Cuarto en Otamendi.
El “Papero” igualó 1 a 1 con Estudiantes de San Luis como visitante y se mantiene en el penúltimo puesto de la Zona “A” en el Torneo Federal. Abrió la cuenta en el final del primer tiempo Tomás Baroni y en el complemento igualó Diego Martínez. El próximo domingo recibirá a Independiente de Chivilcoy
Lucas Baldino no podrá contar con Bruno Vedda ni con Enzo Vértiz para el partido del próximo miércoles a las 15 por el Torneo Federal “A” en una semana que tiene tres partidos.