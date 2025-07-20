Estudiantes SL

Círculo cortó la racha de derrotas con un empate en San Luis

El “Papero” igualó 1 a 1 con Estudiantes de San Luis como visitante y se mantiene en el penúltimo puesto de la Zona “A” en el Torneo Federal. Abrió la cuenta en el final del primer tiempo Tomás Baroni y en el complemento igualó Diego Martínez. El próximo domingo recibirá a Independiente de Chivilcoy