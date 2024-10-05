Estudiantes BA

Con la vuelta del Belinetz, Alvarado recibe a Estudiantes de Buenos Aires
El goleador regresó a la convocatoria para este duelo clave en busca de alcanzar puestos del Reducido.
El goleador regresó a la convocatoria para este duelo clave en busca de alcanzar puestos del Reducido.
Sin Jaurena por acumulación de amarillas, pero con la vuelta de González, el “Torito” enfrentará mañana a Estudiantes de Caseros.
El "Torito" sufrió al contundente Estudiantes de Caseros y fue goleado por 4-0.
El equipo de Manuel Fernández perdió 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires en una nueva derrota fuera de casa por la Primera Nacional. Le anotaron un gol en cada tiempo y no tuvo capacidad de reacción.