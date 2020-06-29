estrellas amarillas

Memoriales
Por Fernando Poó
Por Fernando Poó
En un emotivo acto, vecinos, familiares y amigos del reconocido canillita colocaron en Cerrito y 12 de Octubre el símbolo que es utilizado desde hace años para marcar el lugar donde pierden la vida las víctimas de siniestros viales de la ciudad.
El homenaje al querido canillita tendrá lugar el próximo lunes a las 18 en esquina de Cerrito y 12 de Octubre. Será encabezado por vecinos, amigos y familiares y acompañado por la ONG Asociación de Víctimas del Delito y el Tránsito.