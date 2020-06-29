estrellas amarillas

Colocarán una estrella amarilla donde fue atropellado "Miguelito"

El homenaje al querido canillita tendrá lugar el próximo lunes a las 18 en esquina de Cerrito y 12 de Octubre. Será encabezado por vecinos, amigos y familiares y acompañado por la ONG Asociación de Víctimas del Delito y el Tránsito.