¿Las emociones afectan al estómago?
El doctor Marcelo Barroso Griffiths, médico especialista en Quiropraxia AQA detalla cómo podemos mejorar la indigestión a través de esta ciencia.
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El mamífero fue encontrado muerto en las costas de Filipinas con gran cantidad de plástico en su interior. Un biólogo marino aseguró que que la mayoría de las ballenas y delfines examinados en los últimos años han muerto por ingestión de desechos plásticos.