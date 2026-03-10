estilo de vida

El deporte como parte de la vida urbana
En 2026 el deporte marca horarios, economía y conversaciones urbanas: torneos locales, figuras cercanas y un mapa claro de cómo seguir resultados y pronósticos.
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La licenciada en Nutrición Luciana Paduano comparte los detalles para obtener éxito en esta variante de alimentación.
Se trata de tres grupos que comparten diferentes posturas en relación a la alimentación. Los fundamentos de cada uno de ellos.
Daniela Natale es licenciada en nutrición y tiene una diplomatura en obesidad. En su consultorio se dedica a tratar personas con sobre peso y obesidad. Siempre lo hace de la mejor manera posible motivando al paciente a tener una mejor calidad de vida.