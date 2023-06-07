Hilos tensores: aliados para la flacidez y las arrugas
Se trata de un tratamiento estético que da muy buenos resultados para tensar la piel del rostro y rellenar líneas finas.
Se trata de un tratamiento estético que da muy buenos resultados para tensar la piel del rostro y rellenar líneas finas.
Se utilizan para combatir la celulitis, tonificar glúteos y hasta evitar la caída del cabello, etc.
Las técnicas elegidas evitan tocar la piel. Los rellenos y tratamientos faciales han quedado en segundo plano.
La doctora Adriana Raimondi, especialista en Dermatología y medicina estética explica qué podemos hacer para atenuarlas.
Se trata de movimientos manuales que buscan estimular el movimiento de la grasa localizada. Acompañados de una buena dieta, ejercicio y varias sesiones prometen reducir medidas.
Si bien no ofrecen resultados mágicos algunas técnicas pueden complementar la alimentación y el ejercicio.
Con un buen asesoramiento profesional pueden ayudar a mejorar la imagen personal y contrarrestar el paso de los años. Cuál elegir de acuerdo al objetivo buscado.