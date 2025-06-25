Alcolea: “Basta de alquileres Municipales, hay que usar el recurso, que es escaso, con sentido común”

El precandidato a concejal de Avanza Libertad para las PASO, Hernán Alcolea, se manifestó en favor de utilizar mejor los recursos del Municipio de General Pueyrredon. Compite en una interna en el espacio de José Luis Espert en las Legislativas del próximo 12 de septiembre.