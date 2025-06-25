Detuvieron a una funcionaria del Ministerio de la Mujer bonaerense por el ataque con excremento a la casa de Espert
Se trata de Alexia Abaigar, titular de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos.
Se trata de Alexia Abaigar, titular de la Dirección de Sensibilización y Promoción de Derechos.
El precandidato a Diputado nacional por “Avanza Libertad” tiene en General Pueyrredon internas.
El precandidato a concejal de Avanza Libertad para las PASO, Hernán Alcolea, se manifestó en favor de utilizar mejor los recursos del Municipio de General Pueyrredon. Compite en una interna en el espacio de José Luis Espert en las Legislativas del próximo 12 de septiembre.
El referente de "Avanza Libertad" estuvo en Mar del Plata y se refirió a la situación económica del país. Además, le pidió a Kicillof que "salga del tupper".
ElDiputado Nacional tildó de "escandaloso" el fallo de la Justicia Federal. "Luego de que la Justicia Electoral de la PBA oficializó nuestra candidatura y la de 1000 candidatos, ahora nos impide competir", manifestó en su Twitter.
El diputado provincial será el candidato a gobernador del Frente Despertar, el cual lleva al economista José Luís Espert como candidato a presidente. Decidió abandonar Cambiemos por "convertirse en una alianza de intereses personales".