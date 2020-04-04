Tiene coronavirus, se escapó del hospital y enfrentó a la policía con dos espadas
El episodio ocurrió en Madrid, una de las ciudades europeas más castigadas por el brote. El hombre al enfrentarse con los efectivos gritó: “Los voy a matar a todos”.
El episodio ocurrió en Madrid, una de las ciudades europeas más castigadas por el brote. El hombre al enfrentarse con los efectivos gritó: “Los voy a matar a todos”.
Fue frente al Ministerio de Seguridad. Ladrones lo despertaron mientras dormía junto a su esposa. Se llevaron plata, un cuadro y una espada.