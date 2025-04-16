Espacios municipales

Muestras especiales y visitas guiadas para escuelas en el Museo Municipal José Hernández
"El poblamiento inicial" y "Si estas paredes hablaran" podrán visitarse durante abril. En Semana Santa, el museo abrirá de 11 a 15 del jueves 17 al domingo 20.
"El poblamiento inicial" y "Si estas paredes hablaran" podrán visitarse durante abril. En Semana Santa, el museo abrirá de 11 a 15 del jueves 17 al domingo 20.
Desde hoy y hasta el domingo, el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) presentó una larga agenda para no aburrirse durante este fin de semana.
Música, teatro, danza y humor serán los principales protagonistas en las diversas alternativas que se presentarán en los escenarios de la ciudad con una fuerte impronta de artistas locales
Se trata de los centros culturales, el Teatro Colón y los museos gestionados por la Secretaría de Cultura, a cargo de Christian Rabe. Las actividades eran gratuitas y, en promedio, se presentaron 15 obras infantiles por día.