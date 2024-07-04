Caló: "Eskabe y Zanella están atravesando un problema muy difícil"

Así lo aseguró el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) este martes en Mar del Plata, donde se celebra el Congreso Anual del gremio. "Podemos hacer paros, pero no soluciona los problemas que tenemos. No tenemos otra solución que esperar que este plan económico se cambie con el voto