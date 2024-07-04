Ante la dura caída de ventas, Eskabe suspenderá a sus trabajadores "por tandas"
Con la intención de evitar despidos, la empresa suspenderá a sus 120 empleados en diferentes lapsos. Aseguraron una caída de ventas en más del 50%.
Con la intención de evitar despidos, la empresa suspenderá a sus 120 empleados en diferentes lapsos. Aseguraron una caída de ventas en más del 50%.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Mar del Plata informó este miércoles que no aceptaron las propuestas de los representantes de la empresa ya que "la idea es no perder ningún puesto de trabajo para poder llegar a marzo de 2021 en condiciones de afrontar un proceso productivo que mejoré la
Así lo indicó José Luis Rocha, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica local. Además, señaló que las empresas metalúrgicas se encuentran trabajando al 60 % de su capacidad.
Así lo aseguró el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) este martes en Mar del Plata, donde se celebra el Congreso Anual del gremio. "Podemos hacer paros, pero no soluciona los problemas que tenemos. No tenemos otra solución que esperar que este plan económico se cambie con el voto