La Escuela Piloto a la espera de un gimnasio para poder funcionar
Con orientación en Educación Física, la institución debe buscar lugares cercanos para dar clases.
Con orientación en Educación Física, la institución debe buscar lugares cercanos para dar clases.
Muriel Badillos, vicepresidenta del Centro de Estudiantes señaló que tubvieron reuniones con el Consejo Escolar, pero aún no se han realizado las obras. Los alumnos realizaron una intervención para mostrar la problemática.
Desde esta semana, la dirección, con la aprobación de la inspectora del establecimiento, diagramó un cronograma para modificar el horario de asistencia de los chicos para lo que resta del mes. Esta reducción horaria se debe a que "no se puede garantizar las condiciones necesarias para enseñar y apre
Los directivos de la institución del barrio Villa Primera informaron a su comunidad educativa que decidieron "una reducción horaria, ya que no se puede garantizar las condiciones necesarias para enseñar y aprender". En marzo, debieron suspender en forma rotativa los cursos por falta de mobiliario.
A través de las redes sociales, la emblemática institución del barrio Villa Primera publicó el cronograma mediante el que se deberán turnar los cursos para concurrir a clase "por razones de fuerza mayor".