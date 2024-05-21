escuela piloto

Por falta de gas, los alumnos de la Piloto entran más tarde a clase

Desde esta semana, la dirección, con la aprobación de la inspectora del establecimiento, diagramó un cronograma para modificar el horario de asistencia de los chicos para lo que resta del mes. Esta reducción horaria se debe a que "no se puede garantizar las condiciones necesarias para enseñar y apre