Escuela Nacional de Medicina de la Universidad de Mar del Plata

Desde Mar del Plata aseguran que "sin dudas" llegará una segunda ola de coronavirus

A pesar de la baja de contagios en la provincia de Buenos Aires, la pandemia del coronavirus continuará en 2021. Adrián Alasino, director de la Escuela de Medicina de la UNMDP, manifestó que "si en marzo Mar del Plata recibe las vacunas, será un muy buen momento", por la posibilidad de un rebrote co