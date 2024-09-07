Escuela Nacional de Medicina de la Universidad de Mar del Plata

Este mes se realizarán las elecciones en los centros de estudiantes de la Universidad local
Habrá votaciones del lunes 9 al viernes 13 y del lunes 16 al viernes 20. Será en las distintas facultades, en la Escuela de Medicina y en el Colegio Illia.
Habrá votaciones del lunes 9 al viernes 13 y del lunes 16 al viernes 20. Será en las distintas facultades, en la Escuela de Medicina y en el Colegio Illia.
A pesar de la baja de contagios en la provincia de Buenos Aires, la pandemia del coronavirus continuará en 2021. Adrián Alasino, director de la Escuela de Medicina de la UNMDP, manifestó que "si en marzo Mar del Plata recibe las vacunas, será un muy buen momento", por la posibilidad de un rebrote co