Después de una persecución, atrapan a dos hombres que irrumpieron en una vivienda
Los dos sujetos con antecedentes fueron capturados gracias a un vecino, quien logró identificar el auto que utilizaron como vía de escape.
Los dos sujetos con antecedentes fueron capturados gracias a un vecino, quien logró identificar el auto que utilizaron como vía de escape.
Con la Ordenanza aprobada que prohibe el uso de motos con escapes libres, los marplatenses se expresaron de manera favorable a la regulación.
Mundo Azul, la entidad que acompaña a las personas con espectro autista, habló sobre la importancia de la Ordenanza.