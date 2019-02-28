El público protagonizó el jueves musical en Espacio Clarín
Con entrada libre y gratuita, el público de Alberti 1242 disfrutó de la mejor música con las bandas Maldita Ramona, Hardley y Equinoxio.
Con entrada libre y gratuita, el público de Alberti 1242 disfrutó de la mejor música con las bandas Maldita Ramona, Hardley y Equinoxio.
“El lugar de los artistas” recibirá este jueves a las bandas Maldita Ramona, Hardley y Equinoxio.
“El lugar de los artistas” también recibió al cantante FABO y las bandas marplatenses Paraje Alfar y Equinoxio. Además hubo una charla sobre innovación tecnológica y el Dr. López Rosetti habló sobre las emociones y sentimientos.
“El lugar de los artistas” recibirá este jueves al cantante FABO y las bandas marplatenses Paraje Alfar y Equinoxio. También habrá una charla sobre innovación tecnológica y el Dr. López Rosetti presentará se libro "Emoción y sentimientos".