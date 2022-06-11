Enzo Calafate
Pesaje cumplido: todos 66.600
La velada en el Club Alvarado ya está preparada. Los cuatro boxeadores que se presentarán este sábado han superado exitosamente el pesaje incluidos los locales Facundo “El Humilde” Rojas y Enzo Calafate. La particularidad es que los cuatro protagonistas dieron el mismo peso.
Gabriel Villalobo: “Se extrañaba el vértigo previo a un festival”
Este sábado, el Club Alvarado volverá a tener boxeo en su sede social en un festival que incluirá 12 combates amateurs y un doble fondo profesional. Su organizador, Gabriel Villalobo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).