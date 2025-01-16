Enzo Astiz: “El grupo está ensamblado”

El delantero de Círculo Deportivo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el desarrollo de la pre-temporada del equipo pensando en el Torneo Federal “A” que comenzará el 27 de marzo: “me gustaría que los chicos que vienen hace años en el club puedan triunfar, se lo merecen”.