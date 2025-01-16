Enzo Astiz migra hacia Deportivo Norte
El delantero de reciente paso por Atlético Mar del Plata tiene todo cerrado para ser refuerzo del “Aurinegro”.
El delantero de reciente paso por Atlético Mar del Plata tiene todo cerrado para ser refuerzo del “Aurinegro”.
El futbolista de Atlético Mar del Plata, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de la eliminación en el Regional.
El delantero que dejó Círculo Deportivo para irse a Ferro de Olavarría, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la decisión que tomó luego de más de 8 años en el “Papero”: “es difícil mantener la constancia cuando no hay oportunidades para jugar”.
El delantero de Círculo Deportivo habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el desarrollo de la pre-temporada del equipo pensando en el Torneo Federal “A” que comenzará el 27 de marzo: “me gustaría que los chicos que vienen hace años en el club puedan triunfar, se lo merecen”.