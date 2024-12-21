El Concejo reconoció a la carrera de Enfermería y destacaron su crecimiento
Del acto protocolar participó la década, Norma Peralta. “Exige mucha responsabilidad, y apuntamos a consolidarla con una buena formación”, manifestó.
Del acto protocolar participó la década, Norma Peralta. “Exige mucha responsabilidad, y apuntamos a consolidarla con una buena formación”, manifestó.
El hecho ocurrió esta mañana y la ladrona logró ser identificada gracias a las cámaras de seguridad.
La relación enfermero/médico en Argentina es de 0,56, aproximadamente la mitad del mínimo indicado por la Organización Panamericana de la Salud.
En medio del aumento de casos que rige en Mar del Plata, la directora de la Licenciatura en Enfermería de la UNMdP remarcó la importancia de brindar apoyo a los trabajadores de la salud. Además, apuntó contra el pluriempleo como facilitador para la expansión del virus.
Así lo expresó Laura Delpir, representante de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Recientemente, un informe internacional reveló que Argentina se encuentra entre los países con menor cantidad de esos profesionales por habitante.