Enfermeros, trabajadores claves en la lucha contra el COVID-19: "Nos duele que estigmaticen a nuestros colegas"

En medio del aumento de casos que rige en Mar del Plata, la directora de la Licenciatura en Enfermería de la UNMdP remarcó la importancia de brindar apoyo a los trabajadores de la salud. Además, apuntó contra el pluriempleo como facilitador para la expansión del virus.