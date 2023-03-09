3 Razones para dejar el azúcar
Contribuye al aumento de peso y predispone enfermedades crónicas como la diabetes.
Contribuye al aumento de peso y predispone enfermedades crónicas como la diabetes.
Las especialistas en clínica médica María Veronica Baroni y Yasmín Tenaglia del Hospital italiano nos cuentan por qué la actividad física, la alimentación equilibrada y llevar una vida sana ayudan a evitarla.
Victoria tiene dos años y sufre de Tay Sachs, una rara enfermedad genética que no tiene cura y que causa la muerte de los niños antes de los cinco años. Su padre, Óscar, busca promover un proyecto de ley que fomente la toma de conciencia y la prevención para que otros no tengan que repetir su lucha.
La doctora María Alejandra Rodríguez Zía, médica especialista en Endocrinología detalla los efectos nocivos que este alimento produce en nuestro organismo y explica por qué limitar su consumo puede alargar la vida.