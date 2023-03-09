enfermedades crónicas

Luchar por los otros cuando no hay esperanza para uno

Victoria tiene dos años y sufre de Tay Sachs, una rara enfermedad genética que no tiene cura y que causa la muerte de los niños antes de los cinco años. Su padre, Óscar, busca promover un proyecto de ley que fomente la toma de conciencia y la prevención para que otros no tengan que repetir su lucha.