Crece la preocupación por la cantidad de jóvenes que sufren un ACV
El 25% de los eventos se presentan en menores de 50 años.
El 25% de los eventos se presentan en menores de 50 años.
La fecha fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo.
Las enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas están estrechamente ligadas, y refieren la mayor causa de morbilidad y mortalidad en el mundo.
En 2017, murieron más de 90 mil personas en nuestro país por enfermedades cardiovasculares. Desde la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial destacan la relevancia de los hábitos preventivos.