Las proyecciones para las vacaciones de invierno, los Juegos Evita y el Enduro en Mar del Plata
El presidente del EMTURyC analizó la situación del sector turístico marplatense a partir de las ofertas para las próximas semanas.
El presidente del EMTURyC analizó la situación del sector turístico marplatense a partir de las ofertas para las próximas semanas.
Se espera que 100 mil personas participen del evento que se realizará del 30 de agosto al 1 de septiembre.
Con la participación de alrededor de 400 pilotos de todo mundo, la ciudad será el escenario una vez más de un evento deportivo de alto nivel internacional. La entrada al público es gratuita y el cierre estará a cargo de la fiesta Bresh y Los Pericos.
Se desarrolló en las playas del norte, con un circuito que fue desde Libertad hasta Constitución el EnduroPale, una competencia que terminó ganando Rodrigo Landa en motos y el marplatense Josecito Guerra en cuatriciclos.
El evento de motos y cuatriciclos finaliza este domingo con la competencia principal. Foodtrucks y shows musicales completan una propuesta ideal para el final de las vacaciones de invierno.
Se podrán ver el sábado desde las 12 hasta las 16:30 y el domingo desde las 11 hasta las 17:30, horario en el cual se hará la entrega de premios. El evento de entrada libre y gratuita se realizará en las playas del norte de nuestra ciudad, desde Libertad hasta Constitución. Además, habrá shows y foo