Mar del Plata vivirá el EnduroPale este fin de semana

Se podrán ver el sábado desde las 12 hasta las 16:30 y el domingo desde las 11 hasta las 17:30, horario en el cual se hará la entrega de premios. El evento de entrada libre y gratuita se realizará en las playas del norte de nuestra ciudad, desde Libertad hasta Constitución. Además, habrá shows y foo