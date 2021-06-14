Violó restricción y encerró a su ex pareja en el baño: lo atrapan tras el llamado de los vecinos
El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas. El hombre fue detenido por "amenazas agravadas y lesiones agravadas".
El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Malvinas Argentinas. El hombre fue detenido por "amenazas agravadas y lesiones agravadas".
Una joven que quedó fuera de su casa cuando su hermana cerró accidentalmente la puerta de entrada, logró, gracias a sus indicaciones, que su gato le abriera. Mirá el divertido video.
El niño le había robado para conseguir las golosinas. La policía rescató al nene del interior del aparato, luego de que la Justicia recibiera denuncias de vecinos y leyera otras en Facebook. El hombre fue detenido.
El hecho ocurrió pasadas las 2, en la intersección de Matheu y Primero de Mayo. Debió intervenir una dotación del cuartel de Bomberos Monolito para forzar la cerradura y abrir el baúl, donde estaban los jóvenes, de 13 y 8 años. Fueron trasladados "preventivamente" al Materno Infantil.