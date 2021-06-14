Drama en Año Nuevo: menores jugaban en un auto y quedaron encerrados

El hecho ocurrió pasadas las 2, en la intersección de Matheu y Primero de Mayo. Debió intervenir una dotación del cuartel de Bomberos Monolito para forzar la cerradura y abrir el baúl, donde estaban los jóvenes, de 13 y 8 años. Fueron trasladados "preventivamente" al Materno Infantil.