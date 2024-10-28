empresa 9 de julio

Basura: Aplican una multa de casi 300 mil pesos a la empresa Transportes 9 de Julio

Lo hizo el intendente Carlos Arroyo por diversos incumplimientos de la cuestionada empresa que está a cargo del servicio de higiene urbana en el distrito de General Pueyrredon. Desde el Concejo Deliberante piden que se rescinda el millonario contrato con la firma basurera.