empresa 9 de julio

La salud de los trabajadores de la Central 9 de Julio: dos fueron dados de alta y tres siguen internados
Los operarios sufrieron quemaduras cuando este mediodía explotó uno de los transformadores en que trabajaban.
Los operarios sufrieron quemaduras cuando este mediodía explotó uno de los transformadores en que trabajaban.
Lo hizo el intendente Carlos Arroyo por diversos incumplimientos de la cuestionada empresa que está a cargo del servicio de higiene urbana en el distrito de General Pueyrredon. Desde el Concejo Deliberante piden que se rescinda el millonario contrato con la firma basurera.