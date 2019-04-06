Acuerdan otro 15% de aumento para el personal doméstico desde abril
Es por el convenio cerrado el año pasado, que preveía una revisión por la inflación.
Es por el convenio cerrado el año pasado, que preveía una revisión por la inflación.
El creciente malestar por el cambio de la metodología de trabajo y el no pago de los premios por producción hizo "estallar el conflicto" este martes en la reconocida fábrica. Piden el pago de 15 mil pesos por quincena. "Vamos a seguir con la medida hasta que no haya una respuesta concreta", anticipa