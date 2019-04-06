Por la "miseria salarial", las empleadas de Textilana hacen un paro

El creciente malestar por el cambio de la metodología de trabajo y el no pago de los premios por producción hizo "estallar el conflicto" este martes en la reconocida fábrica. Piden el pago de 15 mil pesos por quincena. "Vamos a seguir con la medida hasta que no haya una respuesta concreta", anticipa