La meditación en el trabajo
Cada vez más empresas incluyen prácticas de meditación entre sus empleados. La Instructora y Astróloga Monika Correia Nobre explica los beneficios de llevarla a cabo en el ámbito laboral.
Cada vez más empresas incluyen prácticas de meditación entre sus empleados. La Instructora y Astróloga Monika Correia Nobre explica los beneficios de llevarla a cabo en el ámbito laboral.
Es importante saber que existen y cómo diferenciarlas para mantener el peso en equilibrio y evitar conductas abusivas con la comida.