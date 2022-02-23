Emiliano Sala sufrió un “grave envenenamiento” antes de que el avión se estrellara en el mar
Así lo explicó el doctor Basil Purdue en el juicio que se está realizando en la corte de Bournemouth.
Así lo explicó el doctor Basil Purdue en el juicio que se está realizando en la corte de Bournemouth.
Horacio Sala, padre del jugador argentino que se accidentó y murió en un avión en el Canal de la Mancha, falleció en la localidad de Progreso a causa de un paro cardíaco.
Así lo confirmaron este jueves el equipo forense que rescató el cadáver del futbolista argentino encontrado ayer entre los restos de la aeronave hallada en el Canal de la Mancha.