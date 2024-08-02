emeregencia

El Drama de Guillermo Panizza en Pleno Vuelo
Guillermo Panizza sufrió una emergencia médica en pleno vuelo que requirió un aterrizaje de emergencia.
Guillermo Panizza sufrió una emergencia médica en pleno vuelo que requirió un aterrizaje de emergencia.
La ANSES informó que los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que están comunicando desde hoy su número de Clave Bancaria Uniforme (CBU), comenzarán a cobrar los 10.000 pesos a partir del próximo 21 de abril y hasta el 5 de mayo inclusive.