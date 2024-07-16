Mar del Plata: continúa la desesperada búsqueda de los tripulantes desaparecidos
La Institución mantiene un gran despliegue de medios terrestres y aéreos, entre los que se destacan guardacostas y un avión.
La Institución mantiene un gran despliegue de medios terrestres y aéreos, entre los que se destacan guardacostas y un avión.
Esta madrugada lograron rescatar a uno de los sujetos con signos de hipotermia, pero aún no hay rastros de sus dos acompañantes.
La embarcación insignia del Club Náutico Mar del Plata navegaba mar adentro cuando pudo visualizar al cetáceo emerger a escasos metros del casco. Mirá el impactante video.