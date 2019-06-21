Investigan a abogado marplatense por una extraña visita a la cárcel

Se trata de Pablo Goldberg, quien ingresó al Penal de Ezeiza para visitar a la detenida Carolina Pochetti. La mujer se negó a recibirlo y denunció ante la Justicia que, minutos antes, Elizabeth Ortiz Municoy -quien la implicó en la investigación- la llamó para decirle que un amigo de ella iría a ver