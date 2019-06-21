Elizabeth Ortiz Municoy
Cinco marplatenses, "figuras claves" del esquema para lavar dinero
Confirmaron los procesamientos de Todisco, Municoy, Danza y Parolari
Ortiz Municoy y Todisco, en la mira del FBI
Un juez de Andorra pide que declaren financistas marplatenses
Ortiz Municoy y Parolari adhirieron a la ley de blanqueo en 2016
Cuadernos: Todisco señaló a dos casas de cambio marplatenses
Procesaron a Todisco, Ortiz Municoy, Parolari y Danza por lavado
El juez federal Claudio Bonadio decidió procesar a los cuatro empresarios marplatenses por las maniobras ilícitas para blanquear más de 70 millones de dólares provenientes del pago de sobornos. Además, les trabó millonarios embargos.
Investigan a abogado marplatense por una extraña visita a la cárcel
Se trata de Pablo Goldberg, quien ingresó al Penal de Ezeiza para visitar a la detenida Carolina Pochetti. La mujer se negó a recibirlo y denunció ante la Justicia que, minutos antes, Elizabeth Ortiz Municoy -quien la implicó en la investigación- la llamó para decirle que un amigo de ella iría a ver
Pochetti fue aceptada como arrepentida en la causa de los cuadernos
Bonadio homologó el acuerdo que había hecho con el fiscal Stornelli, luego de tomarle nuevamente declaración durante más de 3 horas. Sin embargo, la viuda de Dabiel Muñóz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, seguirá detenida con prisión preventiva.