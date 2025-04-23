elecciones a gobernador

Río Negro elige este domingo a su próximo gobernador

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que vetó la candidatura del actual gobernador, Alberto Weretilneck, la pelea central será entre la oficialista Arabela Carreras, del frente Juntos Somos Río Negro, y Martín Soria, el candidato del Frente para la Victoria. Por Cambiemos, irá la radical