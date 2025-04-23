elecciones a gobernador

El PRO y La Libertad Avanza exploran una alianza en Mar del Plata para disputarle la Provincia a Kicillof
"Este rumbo tiene que llevarse adelante en todo el país", afirmó el Intendente local.
"Este rumbo tiene que llevarse adelante en todo el país", afirmó el Intendente local.
El peronismo aspira a una victoria cómoda en la región cuyana con la reelección de Sergio Uñac, mientras que el Frente Renovador de la Concordia en la provincia de la Mesopotamia va por su quinto período consecutivo.
Sergio Ziliotto, del Frente Justicialista Pampeano, busca extender el dominio histórico del PJ en la provincia, que gobierna desde 1983. Su principal contrincante es el radical Daniel Kroneberger (Cambiemos).
Desde las 8, aunque con algunas demoras en la apertura de las mesas, las elecciones empezaron en Córdoba sin mayores complicaciones.
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que vetó la candidatura del actual gobernador, Alberto Weretilneck, la pelea central será entre la oficialista Arabela Carreras, del frente Juntos Somos Río Negro, y Martín Soria, el candidato del Frente para la Victoria. Por Cambiemos, irá la radical
Mediante un nuevo sistema de boleta única electrónica, los neuquinos ya eligen entre nueve candidatos en la primera elección del año en el país. El gobernador Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), busca la reelección y mantener en el poder al histórico partido que nunca perdió una e