elecciones 2019
El intendente Arroyo le pidió la renuncia a los miembros de su gabinete
Raverta reconoció la derrota, felicitó a Montenegro y destacó su “gran elección”
Esteban Reino fue reelecto como intendente de Balcarce
Macri felicitó a todos por votar y pidió "paciencia" para esperar los resultados
La Junta Electoral hará una denuncia penal por la distribución de una resolución falsa
Mauricio Macri: “Se juegan dos visiones de futuro”
Alberto Fernández: “Se terminó el nosotros y ellos”
El candidato presidencial por el Frente de Todos votó en Puerto Madero este mediodía y brindó una conferencia de prensa en las puertas de la UCA.
“La esperanza de construir una ciudad donde nuestros hijos tengan oportunidades”
Así se manifestó la candidata a intendente de General Pueyrredon del Frente de Todos, Fernanda Raverta, en cuanto a sus deseos al momento de introducir su voto en la urna.
Masiva concurrencia de argentinos a votar en el exterior
El voto es optativo, por lo que no deben justificar su ausencia en caso de que decidan no acudir a emitirlo, pero hubo largas filas en Madrid, Miami y Santiago de Chile.
Montenegro: “No es un día más”
El postulante a intendente de General Pueyrredon de Juntos por el Cambio destacó la importancia de la posibilidad de votar y sostuvo que en caso de ganar “nos juntaremos con Raverta y Pulti para resolver los problemas de la ciudad”.
Gustavo Pulti denunció: “Sufrimos un vandalismo militante”
El candidato por Acción Marplatense hizo conocer una situación extraña contra su partido por un grupo de personas organizados que hicieron desaparecer su boleta en muchos establecimientos, según comentó el ex intendente.
Bonifatti: “Estamos muy contentos que Consenso Federal sea la tercera fuerza”
El segundo candidato en votar explicó sus sensaciones respecto a esta nueva elección y expresó sus expectativas en su primera presentación como posible jefe comunal.
Los resultados sólo se podrán difundir cuando esté escrutado el 10% de los cuatro distritos más importantes
Son la ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Lo mismo ocurrió en las PASO. La decisión la adoptó la jueza electoral Servini por las críticas a la empresa Smarmatic. La magistrada tomó otras medidas sobre el escrutinio provisorio
Marisa Zizmond también emitió su voto
La referente del Frente NOS que superó el piso en la oficialización de los porcentajes del escrutinio y fue confirmada como competidora por la intendencia, también realizó su sufragio.
Arroyo: “La gente debe exponer lo que piensa a través del voto”
El actual intendente de General Pueyrredón que busca su reelección por Agrupación Atlántica, fue el primero de los candidatos en votar y expresó sus sensaciones.
¿Qué tengo que hacer si el presidente de mesa no me permite votar?
Antes de las elecciones generales, El Marplatense se comunicó con el Juez Federal Santiago Martin, quien confirmó que aquellos que este domingo tengan problemas que impidan la participación en los comicios podrán acercarse al Juzgado Federal a pedir que se analice su caso. Los problemas más comunes
Elecciones generales: ¿hay clases el lunes?
Son 132 los establecimientos involucrados en la jornada electoral. La Jefa Distrital del Consejo Escolar, Karina Barbarulo explicó cuáles serán los que tendrán jornada habitual al día siguiente.