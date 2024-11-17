El Pepo y la Superbanda Gedienta serán Los Palmeras de Racing en la final de la Copa Sudamericana
El fanático de la "Academia" tocará con su grupo en La Nueva Olla, estadio donde el conjunto de Costas buscará ganar el titulo continental.
El fanático de la "Academia" tocará con su grupo en La Nueva Olla, estadio donde el conjunto de Costas buscará ganar el titulo continental.
Así lo expuso el último peritaje realizado por las autoridades. La fiscalía se apoyaría en ese peritaje para solicitar la prisión preventiva del cantante, quien se encuentra detenido desde el 20 de julio pasado.
Así lo determinaron las pericias realizadas por la Superintendencia de Policía Científica. Sin embargo, no encontraron alcohol.
Todavía sin alta médica, el músico espera los resultados del examen toxicológico. Su defensa buscará que le den prisión domiciliaria porque "necesita cobijo familiar".
Romina Candias, corista de la banda y una de las personas que se encontraba en la camioneta al momento del accidente, declaró que pararon para comprar alcohol y que lo consumieron durante el viaje.
El cantante fue sometido a una extracción de sangre para hacer un análisis de alcoholemia y una pericia toxicológica en el hospital de Dolores, donde permanece bajo custodia policial. En un video filmado minutos después del vuelco, negó que él fuese el conductor de la camioneta al momento del sinies
El cantante de cumbia viajaba por la ruta 63 hacia dos localidades de la Costa Atlántica, donde debía presentarse esta madrugada con su "Superbanda Gedienta". Dos de sus acompañantes murieron, mientras que él y una mujer resultaron heridos y permanecen internados en el Hospital Municipal Roque de Do