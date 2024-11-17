"El Pepo" quedó preso e imputado de doble homicidio culposo

El cantante fue sometido a una extracción de sangre para hacer un análisis de alcoholemia y una pericia toxicológica en el hospital de Dolores, donde permanece bajo custodia policial. En un video filmado minutos después del vuelco, negó que él fuese el conductor de la camioneta al momento del sinies