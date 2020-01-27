Se picó Mar del Plata con El Mató, El Kuelgue, Catriel y más
El festival de cultura urbana reunión a los más grandes exponentes del género en la zona norte de la ciudad. Además hubo un escenario abierto, foodtrucks y actividades al aire libre.
El festival de cultura urbana reunión a los más grandes exponentes del género en la zona norte de la ciudad. Además hubo un escenario abierto, foodtrucks y actividades al aire libre.
El evento que reúne a los grandes exponentes del Trap, Rap, Indie, Rock y la cultura urbana los próximos 23 y 24 de enero, propone dos jornadas completas cargadas de arte, gastronomía, foodtrucks, actividades y shows sin pausa.