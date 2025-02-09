El espíritu de Soda Stereo vuelve de la mano de El Cuarto Soda
La banda tributo se presentará este miércoles 12 desde las 21:00 en Abbey Road. Repasarán hits como “Prófugos”, “De música ligera”, “Trátame suavemente”, entre otros.
La banda tributo se presentará este miércoles 12 desde las 21:00 en Abbey Road. Repasarán hits como “Prófugos”, “De música ligera”, “Trátame suavemente”, entre otros.
La banda que homenajea a Soda Stereo se presentará desde las 21:30 en el Teatro Radio City. Es uno de los más respetados grupos tributo de la escena musical argentina y latinoamericana.
El músico cerrará el Mar del Pop este sábado en la Villa Victoria y presentará la reedición de su disco grabado en 1994 "Travesti", material que solo tocó en vivo una vez. En esta charla en exclusiva con EL MARPLATENSE, el artista repasa su carrera y hace un análisis actual sobre la industria de la
Además el reconocido periodista Nelson Castro brindó una charla sobre actualidad y política. También se presentaron las bandas El cuarto soda y Suena Supernova. Todas las actividades del espacio de Alberti 1242 son con entrada libre y gratuita.