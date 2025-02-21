La Fundación Tronador envió más de media tonelada de donaciones para El Bolsón
Se envió ropa, calzado, guantes, cremas protectoras, barbijos, platsul para quemaduras y alimentos no perecederos.
Se envió ropa, calzado, guantes, cremas protectoras, barbijos, platsul para quemaduras y alimentos no perecederos.
David Berbel es integrante del Cuartel Sierra de los Padres. Si bien reconoció que “es duro” ver los bosques nativos incendiarse, que la gente pierda sus pertenencias “es mucho más dramático”.
El mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, se quebró en conferencia de prensa, recordó un viejo mito provincial y aseguró que los van a llevar a la Justicia.