el argentino

Harán un festival virtual de dos días a beneficio del Argentino Bar
Organizado por el establecimiento y sus "guardianes", los shows iniciarán este sábado a las 20 y lo mismo sucederá el domingo.
Organizado por el establecimiento y sus "guardianes", los shows iniciarán este sábado a las 20 y lo mismo sucederá el domingo.
El clásico bar del bario La Perla tiene una agrupación de protectores que lo ayudan a mantenerse durante la crisis. En vistas al futuro, apuntan a que habiliten la posibilidad de hacer shows en la vereda.