Edwin Mosquera: “Estoy con ganas de triunfar”
El delantero colombiano está terminando de recuperarse de un desgarro y habló con Jorge Moreyra en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “ahora que no siento dolor, ya quiero jugar”, indicó.
El delantero colombiano está terminando de recuperarse de un desgarro y habló con Jorge Moreyra en Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “ahora que no siento dolor, ya quiero jugar”, indicó.
El colombiano sufrió un desgarro y se perderá los próximos encuentros del “Tiburón”. Por eso, en la práctica de fútbol de hoy, el entrenador Martín Palermo delineó varios cambios en el equipo pensando en el partido del sábado ante Central Córdoba de Santiago del Estero.