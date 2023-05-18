La OMS aconseja no consumir edulcorantes
Se asocian a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
Se asocian a un mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
Su ingesta podría justificarse en chicos con obesidad o patologías relacionadas.
Un informe publicado por el Consejo Argentino sobre Seguridad de Alimentos y Nutrición revela que para reducir su ingesta hay que recurrir a los edulcorantes y cuanto antes, mejor.
Lo ratificó la Asociación Latinoamericana de Diabetes en la edición diciembre de la revista ALAD.