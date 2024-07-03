Semana de la Dulzura: ¿Los marplatenses suelen comprar chocolates?
La Semana de la Dulzura es una celebración que ha ganado popularidad en Argentina a lo largo de los años. Se celebra del 1 al 7 de julio desde 1989.
La Semana de la Dulzura es una celebración que ha ganado popularidad en Argentina a lo largo de los años. Se celebra del 1 al 7 de julio desde 1989.
La licenciada en nutrición Noelia Arguello nos explica qué podemos hacer para vencer los antojos del síndrome premenstrual.
Recetas prácticas para saciar antojos después de las comidas.
Recomendaciones para manejar este estado de ánimo que se desarrolla comúnmente durante los días previos a la regla en el caso de las mujeres, en dietas restrictivas y en períodos de estrés.