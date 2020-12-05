Los músicos argentinos más escuchados en 2020
El reggaetón y el trap se encuentran en los más alto de las preferencias de streaming. El rock no pierde pisada.
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Una experiencia en primera persona sobre el fenómeno musical que moviliza a los más jóvenes. Un breve recorrido por su historia y referentes. Un lenguaje universal que se estacionó y creó un estilo propio junto a una cultura que planea perdurar.