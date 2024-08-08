Diego Gentile: “El teatro, como la vida, es todo un trabajo en equipo”
El actor integra el elenco "Largo viaje de un día hacia la noche", la obra que se presentará desde hoy en el Teatro Tronador, con protagónico de Arturo Puig y Selva Alemán.
El actor integra el elenco "Largo viaje de un día hacia la noche", la obra que se presentará desde hoy en el Teatro Tronador, con protagónico de Arturo Puig y Selva Alemán.
La tasa de suicidio aumentó desde la pandemia de COVID. Hoy es la segunda causa de muerte entre jóvenes, después de los accidentes de tránsito.
La marplatense Luciana López Mazzini viajó en 2015 a China para dar un "cambio" a su vida y se topó con el amor que no había encontrado en más de 30 años. Pero en su paso por el país asiático también debió soportar una fuerte discriminación.