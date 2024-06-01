donar es vida

Realizarán una nueva colecta de sangre: “Es un acto de solidaridad”
Será el próximo 14 de junio, organizada por la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro.
Será el próximo 14 de junio, organizada por la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro.
Es abierta a la comunidad y tiene como objetivo concientizar sobre el registro de potenciales donantes. Quienes deseen participar deben inscribirse previamente vía mail [email protected].
La jornada se llevará a cabo hoy y mañana entre las 8 y las 12 horas en el Centro Cultural Radio City, ubicado en la calle San Luis 1750. Además, en la extracción podrás elegir ser donante para el registro de médula ósea.