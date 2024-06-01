VIDEO: Violaron la cuarentena para jugar tenis y ahora deben donar alcohol en gel, barbijos y leche

A partir de la viralización de un video en el cual se veía a dos hombres violar la cuarentena por el coronavirus para jugar al tenis, el juez federal Alejo Ramos Padilla, avaló la "probation" acordada entre el fiscal federal Juan Pablo Curi y la defensa de los imputados.