Realizarán una nueva colecta de sangre: “Es un acto de solidaridad”
Será el próximo 14 de junio, organizada por la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro.
Será el próximo 14 de junio, organizada por la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro.
Es la parte líquida de la sangre que contiene anticuerpos que ayudan a combatir la enfermedad. La importancia de la donación.
A partir de la viralización de un video en el cual se veía a dos hombres violar la cuarentena por el coronavirus para jugar al tenis, el juez federal Alejo Ramos Padilla, avaló la "probation" acordada entre el fiscal federal Juan Pablo Curi y la defensa de los imputados.