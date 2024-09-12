doctor luque

El juicio por la muerte de Diego Maradona se postergó para marzo del año próximo
El debate se iba a iniciar el próximo 1 de octubre contra los ocho imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”.
El debate se iba a iniciar el próximo 1 de octubre contra los ocho imputados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”.
El DT de Gimnasia fue intervenido quirúrgicamente "de manera exitosa" por un hematoma subdural detectado en los estudios que se le realizaron tras su internación del lunes en La Plata, en una operación que le practicó su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque, en la Clínica Olivos.