doctor luque

Maradona operado: Dalma agradeció el apoyo y las muestras de afecto

El DT de Gimnasia fue intervenido quirúrgicamente "de manera exitosa" por un hematoma subdural detectado en los estudios que se le realizaron tras su internación del lunes en La Plata, en una operación que le practicó su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque, en la Clínica Olivos.