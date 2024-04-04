Docentes Municiplaes

3000 docentes y auxiliares: Montenegro le descontará el día a los municipales
Son 3 mil docentes y agentes auxiliares de la educación municipal que sufrirán el descuento anunciado por el Ejecutivo Municipal.
Son 3 mil docentes y agentes auxiliares de la educación municipal que sufrirán el descuento anunciado por el Ejecutivo Municipal.
Desde el 10 al 16 de julio se abre la inscripción al concurso público para acceder a la estabilidad como titular en todos los cargos y asignaturas de las escuelas municipales, dando cumplimiento al Estatuto Docente.
La docencia como estilo de vida, no es un trabajo más. Marcas, recuerdos, personas y derechos adquiridos, forman parte del trayecto de esta docente partícipe del sistema municipal que hoy, desde su retiro, analiza el contexto actual en retrospectiva.