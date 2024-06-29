La diversión en Mar del Plata repunta "los fines de semana"
Dos lugares -Bajo Cero y Go Play- ubicados en el microcentro que ofrecen entretenimientos para las familias destacaron que "el repunte del trabajo se da los fines de semana".
Dos lugares -Bajo Cero y Go Play- ubicados en el microcentro que ofrecen entretenimientos para las familias destacaron que "el repunte del trabajo se da los fines de semana".
Comenzará a las 14:30. Habrá una intervención recreativa y deportiva para toda la familia, con juegos musicales y juegos tradicionales
Recurrir a aquellos juegos y juguetes clásicos, y tal vez olvidados pueden ser la solución.