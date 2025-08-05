Boqueteros robaron y defecaron en una distribuidora de avenida Jara

El hecho ocurrió en las últimas horas en el local que está en el cruce con la calle Alvarado. Ya es el cuarto hecho delictivo que sufre desde el 2018. "La policía ni nadie hace nada acá. Es tierra de nadie", denunció Gustavo, su propietario, en diálogo con El Marplatense.