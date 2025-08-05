Distribuidora

Caso Amarilla Gas: “Se llevaron 26 millones que estaban listos para un pago”
El fiscal Fernando Berlingeri confirmó que los delincuentes actuaron con información precisa y que se investiga si hubo tareas de inteligencia previas.
El fiscal Fernando Berlingeri confirmó que los delincuentes actuaron con información precisa y que se investiga si hubo tareas de inteligencia previas.
Lo indicó la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. Indicaron que en junio la venta de productos de primera necesidad cayeron un 9,7%.
El hecho ocurrió en las últimas horas en el local que está en el cruce con la calle Alvarado. Ya es el cuarto hecho delictivo que sufre desde el 2018. "La policía ni nadie hace nada acá. Es tierra de nadie", denunció Gustavo, su propietario, en diálogo con El Marplatense.